На автодорогах Украины местами пройдут дожди, на востоке температура до +21°
В четверг и пятницу на украинских трассах местами пройдут дожди. Теплее всего будет на востоке - до +21°.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса без осадков. Температура +13°… +16°. Завтра на этом маршруте температура до +18°, местами пройдут дожди.
На трассе Киев - Ужгород в четверг в Закарпатской области пройдет дождь, температура в дороге +6° … +13°. В пятницу по этому маршруту ожидаются осадки, температура до +13°.
Сегодня на юге Украины до +21°, на востоке пройдут дожди (карта)
По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +21°, без осадков. Завтра на данном маршруте переменная облачность, температура до +21°.
В направлении Харькова практически без осадков. Температура в дороге до +19°. 7 октября на этом направлении в Полтавской области пройдет дождь, температура +13°… +19°.
По маршруту Киев - Черновцы сегодня без осадков, +11° … +13°. По данному направлению в пятницу местами пройдут дожди, температура до +13°.
Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
-
Винница+21°... +12°
-
Днепр+24°... +14°
-
Донецк+28°... +13°
-
Житомир+22°... +12°
-
Запорожье+26°... +14°
-
Ивано-Франковск+18°... +10°
-
Киев+24°... +13°
-
Кировоград+22°... +13°
-
Луганск+28°... +15°
-
Луцк+16°... +12°
-
Львов+17°... +11°
-
Николаев+24°... +14°
-
Одесса+26°... +13°
-
Полтава+23°... +14°
-
Ровно+18°... +11°
-
Симферополь+24°... +13°
-
Сумы+21°... +13°
-
Тернополь+16°... +11°
-
Харьков+24°... +14°
-
Херсон+26°... +14°
-
Хмельницкий+17°... +10°
-
Черкассы+23°... +13°
-
Чернигов+23°... +13°
-
Черновцы+20°... +11°