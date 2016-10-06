На автодорогах Украины местами пройдут дожди, на востоке температура до +21°

В четверг и пятницу на украинских трассах местами пройдут дожди. Теплее всего будет на востоке - до +21°.

На автодорогах Украины местами пройдут дожди / blog.drive24.co.uk

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса без осадков. Температура +13°… +16°. Завтра на этом маршруте температура до +18°, местами пройдут дожди.

На трассе Киев - Ужгород в четверг в Закарпатской области пройдет дождь, температура в дороге +6° … +13°. В пятницу по этому маршруту ожидаются осадки, температура до +13°.

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По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +21°, без осадков. Завтра на данном маршруте переменная облачность, температура до +21°.

В направлении Харькова практически без осадков. Температура в дороге до +19°. 7 октября на этом направлении в Полтавской области пройдет дождь, температура +13°… +19°.

По маршруту Киев - Черновцы сегодня без осадков, +11° … +13°. По данному направлению в пятницу местами пройдут дожди, температура до +13°.

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