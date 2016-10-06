Число жертв оползня в Китае увеличилось до 15

В результате схода оползня в Китае погибли 15 человек, еще 12 числятся пропавшими без вести.

Последствия схода оползня в Китае / Reuters

Сход оползня произошел еще в прошлую среду, 29 сентября. Тогда спасателям удалось спасти 15 человек, передает РИА "Новости" со ссылкой на China News Service.

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Оползень сошел в деревне Суцунь в уезде Суйчан после того, как на страну обрушился тайфун "Меги". В деревне разрушены 20 домов, еще 17 подтоплены. Из близлежащих домов эвакуировали 1460 человек.

Напомним, ранее сообщалось о 13 погибших.