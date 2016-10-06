Более 1,5 млн жителей Флориды находятся в зоне эвакуации из-за урагана "Мэттью"

Более 1,5 млн жителей штата Флорида (США) находятся в зонах эвакуации из-за приближения урагана "Мэттью".

Ураган "Мэттью" приближается к Флориде / Reuters

Об этом говорится в сообщении на сайте губернатора штата Рика Скотта.

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Во многих районах штата эвакуация уже началась, местных жителей отправляют в организованные убежища.

Губернатор призвал жителей районов, которым угрожает стихия, покинуть свои дома до того, как ураган достигнет штата.

Ранее сообщалось, что в результате урагана "Мэттью" в странах Карибского бассейна погибли не менее 26 человек. Наибольшие разрушения стихия принесла на Гаити. В некоторых городах людям пришлось ночевать на улице, потому что ураган разрушил или повредил большинство домов.