Жертвами урагана "Мэттью" стали 26 человек

В результате урагана "Мэттью" в странах Карибского бассейна погибли не менее 26 человек.

Последствия урагана "Мэттью" / Reuters

Об этом сообщает Reuters.

Скорость ветра в эпицентре урагана достигала 230 км/ч.

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Наибольшие разрушения стихия принесла на Гаити. Здесь погибли 22 человека, разрушены многочисленные здания и дороги.

В некоторых городах людям пришлось ночевать на улице, потому что ураган разрушил или повредил большинство домов.

Сейчас "Мэттью"движется в сторону Багамских островов, а также угрожает юго-восточным штатам США.

Напомним, не менее семи человек погибли, трое пропали без вести в результате тайфуна "Чаба".