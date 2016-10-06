Жертвами урагана "Мэттью" стали 26 человек

10:30, 6 октября 2016
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В результате урагана "Мэттью" в странах Карибского бассейна погибли не менее 26 человек.

Последствия урагана
Последствия урагана "Мэттью" / Reuters

Об этом сообщает Reuters.

Скорость ветра в эпицентре урагана достигала 230 км/ч.

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Наибольшие разрушения стихия принесла на Гаити. Здесь погибли 22 человека, разрушены многочисленные здания и дороги.

В некоторых городах людям пришлось ночевать на улице, потому что ураган разрушил или повредил большинство домов.

Сейчас "Мэттью"движется в сторону Багамских островов, а также угрожает юго-восточным штатам США.

Напомним, не менее семи человек погибли, трое пропали без вести в результате тайфуна "Чаба".

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