В Южной Корее в результате тайфуна "Чаба" погибли семь человек

09:30, 6 октября 2016
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Не менее семи человек погибли, трое пропали без вести в результате тайфуна "Чаба".

japantimes.co.jp
В Южной Корее в результате тайфуна погибли семь человек / japantimes.co.jp

Об этом сообщило Министерство общественной безопасности Республики Корея, передает ТАСС.

"По состоянию на 11 утра (05:00 по Киеву) подтверждена гибель семи человек, еще трое числятся пропавшими без вести", - говорится в сообщении.

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От удара стихии больше всего пострадали города Пусан и Ульсан.

Из-за урагана 229 тыс. домохозяйств остались без электричества. На данный момент энергоснабжение большинства из них восстановлено.

Кроме того, на юге страны было отменено или отложено более сотни авиарейсов, прекращено морское сообщение, зафиксированы перебои в движении скоростных поездов.

Тайфун уничтожил урожай на 7,5 тыс. гектаров сельскохозяйственных земель, повредил 508 жилых домов и тысячи автомобилей.

Напомним, не менее 11 человек погибли в результате урагана "Мэттью" в странах Карибского бассейна.

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