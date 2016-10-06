В Киеве сегодня без осадков, днем температура поднимется до +13°

08:30, 6 октября 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, 6 октября в столице воздух прогреется до +13°, без осадков.

photographers.ua, jDtnt
В Киеве сегодня без осадков / photographers.ua, jDtnt

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +13°, вечером - до +12°. Ветер переменный, до 2.1 м/с.

На популярных украинских маршрутах пройдут дожди, на востоке температура до +21°

Сегодня солнце в столице взошло в 07:06, а зайдет в 18:24.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 6 октября, на юге Украины днем до +21°, в восточных облатсях ожидаются осадки.

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