В Киеве сегодня без осадков, днем температура поднимется до +13°

Согласно данным Погода УНИАН, 6 октября в столице воздух прогреется до +13°, без осадков.

В Киеве сегодня без осадков / photographers.ua, jDtnt

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +13°, вечером - до +12°. Ветер переменный, до 2.1 м/с.

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Сегодня солнце в столице взошло в 07:06, а зайдет в 18:24.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 6 октября, на юге Украины днем до +21°, в восточных облатсях ожидаются осадки.

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