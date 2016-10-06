Сегодня на юге Украины до +21°, на востоке пройдут дожди (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 6 октября, на юге Украины днем до +21°, в восточных облатсях ожидаются осадки.

В Украине сегодня практически без осадков / УНИАН

В столице сегодня без осадков, днем +13°. Ветер переменный, до 2.1 м/с.

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Во Львове 6 октября переменная облачность, температура воздуха днем +11°. Ветер южный и юго-восточный, слабый.

В Луцке сегодня без осадков. Температура воздуха днем +12°. Ветер переменный, до 3.6 м/с.

По прогнозу синоптиков, в Виннице в четверг переменная облачность. Температура +13°. Ветер переменный, легкий.

Одесситам на сегодня обещают малооблачную погоду, температура днем +16°, ветер переменный, до 3.7 м/с.

В Украине до +21° / УНИАН

В Харькове дождь. Температура до +18°, ветер переменный, легкий.

В Симферополе сегодня без осадков. Температура днем +21°. Ветер переменный, до 3.1 м/с.

В Днепре облачно с прояснениями. Температура воздуха +18°. Ветер переменный, слабый.

Жителям Мариуполя на сегодня обещают переменную облачность, температура днем +20°. Ветер переменный, до 4.0 м/с.

В Краматорске в четверг дождь, днем +19°. Ветер переменный, легкий.

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В Северодонецке сегодня ливень, температура днем +19°. Ветер переменный, до 3.4 м/с.

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