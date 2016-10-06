Сегодня на юге Украины до +21°, на востоке пройдут дожди (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 6 октября, на юге Украины днем до +21°, в восточных облатсях ожидаются осадки.
В столице сегодня без осадков, днем +13°. Ветер переменный, до 2.1 м/с.
На популярных украинских маршрутах пройдут дожди, на востоке температура до +21°
Во Львове 6 октября переменная облачность, температура воздуха днем +11°. Ветер южный и юго-восточный, слабый.
В Луцке сегодня без осадков. Температура воздуха днем +12°. Ветер переменный, до 3.6 м/с.
По прогнозу синоптиков, в Виннице в четверг переменная облачность. Температура +13°. Ветер переменный, легкий.
Одесситам на сегодня обещают малооблачную погоду, температура днем +16°, ветер переменный, до 3.7 м/с.
В Харькове дождь. Температура до +18°, ветер переменный, легкий.
В Симферополе сегодня без осадков. Температура днем +21°. Ветер переменный, до 3.1 м/с.
В Днепре облачно с прояснениями. Температура воздуха +18°. Ветер переменный, слабый.
Жителям Мариуполя на сегодня обещают переменную облачность, температура днем +20°. Ветер переменный, до 4.0 м/с.
В Краматорске в четверг дождь, днем +19°. Ветер переменный, легкий.
Запад Украины засыпает снегом (видео)
В Северодонецке сегодня ливень, температура днем +19°. Ветер переменный, до 3.4 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+21°... +12°
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Днепр+24°... +14°
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Донецк+28°... +13°
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Житомир+22°... +12°
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Запорожье+26°... +14°
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Ивано-Франковск+18°... +10°
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Киев+24°... +13°
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Кировоград+22°... +13°
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Луганск+28°... +15°
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Луцк+16°... +12°
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Львов+17°... +11°
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Николаев+24°... +14°
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Одесса+26°... +13°
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Полтава+23°... +14°
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Ровно+18°... +11°
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Симферополь+24°... +13°
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Сумы+21°... +13°
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Тернополь+16°... +11°
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Харьков+24°... +14°
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Херсон+26°... +14°
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Хмельницкий+17°... +10°
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Черкассы+23°... +13°
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Чернигов+23°... +13°
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Черновцы+20°... +11°