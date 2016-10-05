После длительного ливня над Киевом раскинулась необычная двойная радуга (фото, видео)

Вечером 5 октября киевляне наблюдали необычное погодное явление - двойную радугу.

Двойная радуга над Киевом / tsn.ua

Вечером 5 октября киевляне наблюдали двойную радугу.

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В течение дня в Киеве продолжался дождь, который периодически перерастал в ливень.

На завтра, 6 октября, синоптики также прогнозируют дождь, ночью - +7°, днем +12°. Ветер северный и северо-западный, 2.9 м/сек.