Завтра в Киеве пройдет дождь, температура днем до +12°

Согласно данным Погода УНИАН, 6 октября в столице пройдет дождь, температура воздуха днем +12°.

В Киеве завтра ожидается дождь / УНИАН

К вечеру в Киеве температура воздуха понизится до +10°.

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Ветер северный и северо-западный, до 2.9 м/с.

Завтра солнце в столице взойдет в 07:06, а зайдет в 18:24.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 6 октября, на юге Украины до +21°, практически без осадков.