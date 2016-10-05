Завтра в Киеве пройдет дождь, температура днем до +12°

19:00, 5 октября 2016
2282

Согласно данным Погода УНИАН, 6 октября в столице пройдет дождь, температура воздуха днем +12°.

УНИАН
В Киеве завтра ожидается дождь / УНИАН

К вечеру в Киеве температура воздуха понизится до +10°.

На популярных украинских маршрутах пройдут дожди, на востоке температура до +21°

Ветер северный и северо-западный, до 2.9 м/с.

Завтра солнце в столице взойдет в 07:06, а зайдет в 18:24.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 6 октября, на юге Украины до +21°, практически без осадков.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Киеве завтра пройдет дождь, температура до +23° В Киеве завтра пройдет дождь, температура до +23°
Погода на завтра: по всей Украине пройдут дожди с грозами (видеопрогноз) Погода на завтра: по всей Украине пройдут дожди с грозами (видеопрогноз)
Укргидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды на реках Укргидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды на реках
В Киевской области сохраняется пожарная опасность В Киевской области сохраняется пожарная опасность
Синоптики предупреждают о грозах и штормовом ветре в Украине Синоптики предупреждают о грозах и штормовом ветре в Украине
В Киеве завтра без осадков, температура до +25° В Киеве завтра без осадков, температура до +25°
Завтра в Украине пройдут дожди, в восточные области вернется жара (видеопрогноз) Завтра в Украине пройдут дожди, в восточные области вернется жара (видеопрогноз)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 18 °
Пасмурно, дождь
Погода Стерлинг
98 %
764 мм
5.7 м/с
98 %
Лента новостей