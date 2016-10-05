В Украине завтра практически без осадков, на юге до +21° (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 6 октября, на юге Украины до +21°, практически без осадков.
В Киеве завтра дождь, ночью +7°, днем +12°. Ветер северный и северо-западный, до 2.9 м/с.
На популярных украинских маршрутах пройдут дожди, на востоке температура до +21°
Во Львове 6 октября без осадков, ночью +2°, днем 11°. Ветер переменный, слабый.
В Луцке завтра солнечно. Температура воздуха ночью +2°, днем +12°. Ветер переменный, до 3.5 м/с.
В Виннице в четверг переменная облачность. Температура ночью +3°, днем +13°. Ветер северный и северо-западный, легкий.
Одесситам на завтра обещают ясную погоду. Температура ночью +6°, днем +16°, ветер переменный, слабый.
В Харькове в четверг без осадков, температура ночью +8°, днем +17°. Ветер переменный, легкий.
В Днепре на завтра синоптики небольшую облачность. Температура ночью +9°, днем +20°. Ветер переменный, до 2.4 м/с.
В Симферополе без осадков. Температура ночью +8°, днем +21°. Ветер переменный, слабый.
Жителям Мариуполя обещают солнечную погоду, температура ночью +14°, днем +19°. Ветер переменный, до 3.0 м/с.
В Краматорске в четверг ливень, температура ночью +14°, днем +18°, ветер переменный, легкий.
Запад Украины засыпает снегом (видео)
В Северодонецке завтра ожидаются осадки. Температура ночью +15°, днем +19°. Ветер переменный, до 3.2 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+21°... +12°
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Днепр+24°... +14°
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Донецк+28°... +13°
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Житомир+22°... +12°
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Запорожье+26°... +14°
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Ивано-Франковск+18°... +10°
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Киев+24°... +13°
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Кировоград+22°... +13°
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Луганск+28°... +15°
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Луцк+16°... +12°
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Львов+17°... +11°
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Николаев+24°... +14°
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Одесса+26°... +13°
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Полтава+23°... +14°
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Ровно+18°... +11°
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Симферополь+24°... +13°
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Сумы+21°... +13°
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Тернополь+16°... +11°
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Харьков+24°... +14°
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Херсон+26°... +14°
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Хмельницкий+17°... +10°
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Черкассы+23°... +13°
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Чернигов+23°... +13°
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Черновцы+20°... +11°