В Украине завтра практически без осадков, на юге до +21° (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 6 октября, на юге Украины до +21°, практически без осадков.

В Украине завтра практически без осадков / УНИАН

В Киеве завтра дождь, ночью +7°, днем +12°. Ветер северный и северо-западный, до 2.9 м/с.

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Во Львове 6 октября без осадков, ночью +2°, днем 11°. Ветер переменный, слабый.

В Луцке завтра солнечно. Температура воздуха ночью +2°, днем +12°. Ветер переменный, до 3.5 м/с.

В Виннице в четверг переменная облачность. Температура ночью +3°, днем +13°. Ветер северный и северо-западный, легкий.

Одесситам на завтра обещают ясную погоду. Температура ночью +6°, днем +16°, ветер переменный, слабый.

В Украине завтра до +21° / УНИАН

В Харькове в четверг без осадков, температура ночью +8°, днем +17°. Ветер переменный, легкий.

В Днепре на завтра синоптики небольшую облачность. Температура ночью +9°, днем +20°. Ветер переменный, до 2.4 м/с.

В Симферополе без осадков. Температура ночью +8°, днем +21°. Ветер переменный, слабый.

Жителям Мариуполя обещают солнечную погоду, температура ночью +14°, днем +19°. Ветер переменный, до 3.0 м/с.

В Краматорске в четверг ливень, температура ночью +14°, днем +18°, ветер переменный, легкий.

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В Северодонецке завтра ожидаются осадки. Температура ночью +15°, днем +19°. Ветер переменный, до 3.2 м/с.

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