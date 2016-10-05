В результате урагана "Мэттью" на Карибах погибли 11 человек

15:59, 5 октября 2016
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Не менее 11 человек погибли в результате урагана "Мэттью" в странах Карибского бассейна.

Reuters
Reuters

Об этом сообщает USA Today.

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По информации Национального центра США по слежению за ураганами, скорость ветра в эпицентре урагана достигает 200 км/ч. В результате стихии погибли 11 человек, пять из них - на Гаити.

Сейчас ураган движется в сторону США. В штатах Флорида и Южная Каролина более 1 миллиона человек готовятся к эвакуации.

Как сообщал УНИАН, ночью ураган "Мэттью" обрушился на побережье Кубы. По прогнозам синоптиков, порывы ветра могут достигать 300 км/ч, в то время как в горных районах вероятно выпадение до 500 мм осадков. В самой интенсивной зоне ураган способен вызвать волны высотой до 10 метров.

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