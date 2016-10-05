В Южной Корее из-за тайфуна "Чаба" погибли три человека
Тайфун "Чаба", который обрушился на Южную Корею, унес жизни не менее трех людей.
Об этом сообщает Reuters.
В Китае из-за тайфуна "Меги" погиб человек, 220 тысяч были эвакуированы
Тайфун привел к наводнению, которое затопило главный порт страны и привело к остановке производства на нескольких крупных заводах.
Особенно сильное подтопление наблюдается в городах Ульсан и Пусан, где под воду ушли автомобили, а многие жилые дома оказались разрушенными.
Ожидается, что к тому времени, как "Чаба" достигнет побережья Японии, он ослабнет до тропического шторма.
Напомним, мощный ураган "Мэттью" обрушился на восточное побережье Кубы. По прогнозам синоптиков, порывы ветра могут достигать 300 км/ч, в то время как в горных районах вероятно выпадение до 500 мм осадков.
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