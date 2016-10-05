На популярных украинских маршрутах пройдут дожди, на востоке температура до +21°

В среду и четверг на автодорогах Украины пройдут дожди. Теплее всего будет на востоке - до +21°.

На популярных украинских маршрутах пройдут дожди / УНИАН

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса пройдут дожди. Температура +14°… +18°. Завтра на этом маршруте температура до +16°, практически без осадков.

На трассе Киев - Ужгород в среду дожди, температура в дороге +2° … +15°. В четверг в Киевской и Закарпатской области ожидаются осадки, температура до +14°.

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По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +21°, местами пройдут дожди. Завтра на данном маршруте практически без осадков, температура до +19°.

В направлении Харькова дожди. Температура в дороге до +21°. 6 октября на этом направлении в Киевской и Харьковской области ожидаются осадки, температура +14°… +17°.

По маршруту Киев - Черновцы сегодня местами пройдут дожди, +8° … +15°. По данному направлению в четверг без осадков, температура до +14°.

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