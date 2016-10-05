На популярных украинских маршрутах пройдут дожди, на востоке температура до +21°
В среду и четверг на автодорогах Украины пройдут дожди. Теплее всего будет на востоке - до +21°.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса пройдут дожди. Температура +14°… +18°. Завтра на этом маршруте температура до +16°, практически без осадков.
На трассе Киев - Ужгород в среду дожди, температура в дороге +2° … +15°. В четверг в Киевской и Закарпатской области ожидаются осадки, температура до +14°.
Сегодня практически во всех областях Украины пройдут дожди, на востоке до +24° (карта)
По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +21°, местами пройдут дожди. Завтра на данном маршруте практически без осадков, температура до +19°.
В направлении Харькова дожди. Температура в дороге до +21°. 6 октября на этом направлении в Киевской и Харьковской области ожидаются осадки, температура +14°… +17°.
По маршруту Киев - Черновцы сегодня местами пройдут дожди, +8° … +15°. По данному направлению в четверг без осадков, температура до +14°.
Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
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Винница+21°... +12°
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Днепр+24°... +14°
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Донецк+28°... +13°
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Житомир+22°... +12°
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Запорожье+26°... +14°
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Ивано-Франковск+18°... +10°
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Киев+24°... +13°
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Кировоград+22°... +13°
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Луганск+28°... +15°
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Луцк+16°... +12°
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Львов+17°... +11°
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Николаев+24°... +14°
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Одесса+26°... +13°
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Полтава+23°... +14°
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Ровно+18°... +11°
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Симферополь+24°... +13°
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Сумы+21°... +13°
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Тернополь+16°... +11°
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Харьков+24°... +14°
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Херсон+26°... +14°
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Хмельницкий+17°... +10°
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Черкассы+23°... +13°
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Чернигов+23°... +13°
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Черновцы+20°... +11°