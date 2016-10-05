Жителей Украины предупреждают о заморозках 6-7 октября

В большинстве западных областей 6-7 октября ожидаются заморозки 0-5°.

Жителей Украины предупреждают о заморозках / moldova24.net

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"6-7 октября в большинстве западных областей, 7 октября также в Житомирской и Винницкой областях на поверхности почвы (на западе местами и в воздухе) заморозки 0-5°", - предупреждают спасатели.

Напомним, 5 октября, украинские горнолыжные курорты Буковель и Драгобрат начало засыпать снегом.