Жителей Украины предупреждают о заморозках 6-7 октября

12:16, 5 октября 2016
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В большинстве западных областей 6-7 октября ожидаются заморозки 0-5°.

moldova24.net
Жителей Украины предупреждают о заморозках / moldova24.net

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

В Украине объявили штормовое предупреждение

"6-7 октября в большинстве западных областей, 7 октября также в Житомирской и Винницкой областях на поверхности почвы (на западе местами и в воздухе) заморозки 0-5°", - предупреждают спасатели.

Напомним, 5 октября, украинские горнолыжные курорты Буковель и Драгобрат начало засыпать снегом.

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