В Украине объявили штормовое предупреждение
В среду, 5 октября, во многих областях Украины ожидаются сильные дожди и ветер.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
"По прогнозам Укргидрометцентра, 5 октября в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой, Хмельницкой, Волынской, Ривненской областях сильные дожди, 5 октября местами с мокрым снегом, в Карпатском регионе очень сильный дождь с переходом в мокрый снег, в горах с образованием снежного покрова, порывы ветра 15-20 м/с, в горах 25 м/с. 5 октября в Житомирской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской областях местами сильные дожди", - говорится в сообщении.
Запад Украины засыпает снегом (видео)
Также в течение 5-6 октября в Украине, кроме Харьковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей, ожидается снижение температуры: ночью до 4-10°, днем до 12-17°, в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой, Хмельницкой, Волынской, Ривненской областях ночью до 1-6° тепла, днем 5-10°, в Карпатах ночью и днем до 2° мороза - 4° тепла.
Спасатели призывают граждан придерживаться правил безопасности, особенно во время пребывания на улице.
"Старайтесь не ходить под раскидистыми деревьями, а также держитесь подальше от рекламных щитов и линий электропередач, ведь порывы ветра могут вызвать их повреждение.
Особенно осторожными следует быть во время сильных ливней, ведь это природное явление является достаточно опасным и может стать причиной возникновения чрезвычайных происшествий", - говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на 5 октября в результате неблагоприятных погодных условий (порывы ветра, дождь) произошло обесточивание 137 населенных пунктов в двух областях.
Погода в Украине
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Винница+21°... +12°
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Днепр+24°... +14°
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Донецк+28°... +13°
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Житомир+22°... +12°
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Запорожье+26°... +14°
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Ивано-Франковск+18°... +10°
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Киев+24°... +13°
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Кировоград+22°... +13°
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Луганск+28°... +15°
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Луцк+16°... +12°
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Львов+17°... +11°
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Николаев+24°... +14°
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Одесса+26°... +13°
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Полтава+23°... +14°
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Ровно+18°... +11°
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Симферополь+24°... +13°
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Сумы+21°... +13°
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Тернополь+16°... +11°
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Харьков+24°... +14°
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Херсон+26°... +14°
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Хмельницкий+17°... +10°
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Черкассы+23°... +13°
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Чернигов+23°... +13°
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Черновцы+20°... +11°