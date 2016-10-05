В Украине объявили штормовое предупреждение

11:29, 5 октября 2016
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В среду, 5 октября, во многих областях Украины ожидаются сильные дожди и ветер.

REUTERS
REUTERS

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"По прогнозам Укргидрометцентра, 5 октября в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой, Хмельницкой, Волынской, Ривненской областях сильные дожди, 5 октября местами с мокрым снегом, в Карпатском регионе очень сильный дождь с переходом в мокрый снег, в горах с образованием снежного покрова, порывы ветра 15-20 м/с, в горах 25 м/с. 5 октября в Житомирской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской областях местами сильные дожди", - говорится в сообщении.

Запад Украины засыпает снегом (видео)

Также в течение 5-6 октября в Украине, кроме Харьковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей, ожидается снижение температуры: ночью до 4-10°, днем до 12-17°, в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой, Хмельницкой, Волынской, Ривненской областях ночью до 1-6° тепла, днем 5-10°, в Карпатах ночью и днем до 2° мороза - 4° тепла.

Спасатели призывают граждан придерживаться правил безопасности, особенно во время пребывания на улице.

"Старайтесь не ходить под раскидистыми деревьями, а также держитесь подальше от рекламных щитов и линий электропередач, ведь порывы ветра могут вызвать их повреждение.

Особенно осторожными следует быть во время сильных ливней, ведь это природное явление является достаточно опасным и может стать причиной возникновения чрезвычайных происшествий", - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 5 октября в результате неблагоприятных погодных условий (порывы ветра, дождь) произошло обесточивание 137 населенных пунктов в двух областях.

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