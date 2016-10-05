Запад Украины засыпает снегом (видео)

10:43, 5 октября 2016
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Сегодня, 5 октября, украинские горнолыжные курорты Буковель и Драгобрат начало засыпать снегом.

bukovel.com
Запад Украины засыпает снегом / bukovel.com

Об этом свидетельствуют видео с веб-камер и на странице "Буковель" в Facebook.

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По прогнозу Погода УНИАН, в Буковеле и Драгобрате сильный снегопад продлится до конца текущих суток, а температура опустится до 0°.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 5 октября в результате неблагоприятных погодных условий (порывы ветра, дождь) произошло обесточивание 137 населенных пунктов в двух областях.

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