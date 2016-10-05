Ураган "Мэттью" достиг побережья Кубы

Мощный ураган "Мэттью" обрушился на восточное побережье Кубы.

Reuters

Об этом сообщило местное телевидение, передает ТАСС.

Ожидается, что эпицентр урагана пройдет недалеко от самой восточной точки Кубы - Пунта де Майси - и выйдет в открытое море недалеко от города Баракоа, где проживают около 40 тыс. человек.

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По прогнозам синоптиков, порывы ветра могут достигать 300 км/ч, в то время как в горных районах вероятно выпадение до 500 мм осадков. В самой интенсивной зоне ураган способен вызвать волны высотой до 10 метров.

На данный момент в Бакароа наблюдаются сильные затопления прибрежных территорий, прервана подача электроэнергии, растет уровень воды в реках, повалены деревья.

Главный штаб гражданской обороны называет главной задачей избежание человеческих жертв.

Напомним, в результате урагана "Мэттью" на Гаити погибли два человека.