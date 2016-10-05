Ураган "Мэттью" достиг побережья Кубы

10:24, 5 октября 2016
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Мощный ураган "Мэттью" обрушился на восточное побережье Кубы.

Reuters
Reuters

Об этом сообщило местное телевидение, передает ТАСС.

Ожидается, что эпицентр урагана пройдет недалеко от самой восточной точки Кубы - Пунта де Майси - и выйдет в открытое море недалеко от города Баракоа, где проживают около 40 тыс. человек.

На Кубе из-за приближающегося урагана эвакуировали более 1,2 тыс. туристов

По прогнозам синоптиков, порывы ветра могут достигать 300 км/ч, в то время как в горных районах вероятно выпадение до 500 мм осадков. В самой интенсивной зоне ураган способен вызвать волны высотой до 10 метров.

На данный момент в Бакароа наблюдаются сильные затопления прибрежных территорий, прервана подача электроэнергии, растет уровень воды в реках, повалены деревья.

Главный штаб гражданской обороны называет главной задачей избежание человеческих жертв.

Напомним, в результате урагана "Мэттью" на Гаити погибли два человека.

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