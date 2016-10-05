Из-за непогоды во Львовской и Волынской областях обесточены 137 населенных пунктов

09:56, 5 октября 2016
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В ночь на 5 октября в результате неблагоприятных погодных условий (порывы ветра, дождь) произошло обесточивание 137 населенных пунктов в двух областях.

vgolos.com.ua
Из-за непогоды обесточены 137 населенных пунктов / vgolos.com.ua

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сегодня практически во всех областях Украины пройдут дожди, на востоке до +24° (карта)

В частности, без электроснабжения остался 121 населенный пункт во Львовской области и 16 населенных пунктов - в Волынской.

К работам по восстановлению энергоснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, из-за затяжного дождя и сильного ветра во Львове 4 октября падали деревья и мусор плавал улице.

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