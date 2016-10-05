Из-за непогоды во Львовской и Волынской областях обесточены 137 населенных пунктов
В ночь на 5 октября в результате неблагоприятных погодных условий (порывы ветра, дождь) произошло обесточивание 137 населенных пунктов в двух областях.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Сегодня практически во всех областях Украины пройдут дожди, на востоке до +24° (карта)
В частности, без электроснабжения остался 121 населенный пункт во Львовской области и 16 населенных пунктов - в Волынской.
К работам по восстановлению энергоснабжения привлечены бригады облэнерго.
Напомним, из-за затяжного дождя и сильного ветра во Львове 4 октября падали деревья и мусор плавал улице.
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