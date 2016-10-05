На западе Украины из-за сильных дождей ожидается повышение уровней воды в реках

09:21, 5 октября 2016
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Из-за сильных дождей в западных областях Украины до 6 октября ожидается подъем уровней воды в реках.

УНИАН
На западе Украины из-за сильных дождей ожидается подъем уровней воды в реках / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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В частности, на реках бассейна Припяти в пределах Волынской и Ривненской областей вода поднимется на 0,1-0,5 м, на реках Закарпатья на 0,3-1,0 м, в нижнем течении Боржавы - до 1,5 м.

По информации спасателей, повышение уровней воды будет происходить без негативных последствий. При сильных ливнях не исключено формирование значительного склонного стока.

Напомним, 5 октября на востоке Украины днем до +24°, во многих областях пройдут дожди.

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