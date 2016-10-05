В Киеве сегодня пройдет дождь, днем температура поднимется до +14°

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 5 октября в столице воздух прогреется до +14°, пройдет дождь.

В Киеве сегодня пройдет дождь / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +14°, вечером - до +12°. Ветер переменный, до 3.3 м/с.

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Сегодня солнце в столице взошло в 07:05, а зайдет в 18:26.

Как сообщал УНИАН, 5 октября на востоке Украины днем до +24°, во многих областях пройдут дожди.

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