Сегодня практически во всех областях Украины пройдут дожди, на востоке до +24° (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, 5 октября на востоке Украины днем до +24°, во многих областях пройдут дожди.
В столице сегодня пройдет дождь, днем +14°. Ветер переменный, до 3.3 м/с.
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Во Львове 5 октября ожидаются осадки, температура воздуха днем +5°. Ветер переменный, умеренный.
В Луцке сегодня дождь. Температура воздуха днем +7°. Ветер переменный, до 8.6 м/с.
По прогнозу синоптиков, в Виннице в среду пройдет дождь. Температура +11°. Ветер западный и юго-западный, слабый.
Одесситам на сегодня обещают осадки, температура днем +19°, ветер переменный, до 5.0 м/с.
В Харькове переменная облачность. Температура до +20°, ветер переменный, легкий.
В Симферополе сегодня пройдет дождь. Температура днем +19°. Ветер переменный, до 3.1 м/с.
В Днепре ливень. Температура воздуха +20°. Ветер переменный, слабый.
Жителям Мариуполя на сегодня обещают переменную облачность, температура днем +19°. Ветер переменный, до 4.0 м/с.
В Краматорске в среду небольшая облачность, днем +22°. Ветер переменный, легкий.
На автодорогах Украины пройдут дожди, на юге температура поднимется до +23°
В Северодонецке сегодня без осадков, температура днем +23°. Ветер переменный, до 3.4 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+21°... +12°
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Днепр+24°... +14°
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Донецк+28°... +13°
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Житомир+22°... +12°
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Запорожье+26°... +14°
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Ивано-Франковск+18°... +10°
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Киев+24°... +13°
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Кировоград+22°... +13°
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Луганск+28°... +15°
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Луцк+16°... +12°
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Львов+17°... +11°
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Николаев+24°... +14°
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Одесса+26°... +13°
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Полтава+23°... +14°
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Ровно+18°... +11°
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Симферополь+24°... +13°
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Сумы+21°... +13°
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Тернополь+16°... +11°
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Харьков+24°... +14°
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Херсон+26°... +14°
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Хмельницкий+17°... +10°
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Черкассы+23°... +13°
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Чернигов+23°... +13°
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Черновцы+20°... +11°