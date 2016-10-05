Сегодня практически во всех областях Украины пройдут дожди, на востоке до +24° (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, 5 октября на востоке Украины днем до +24°, во многих областях пройдут дожди.

Практически по всей Украине сегодня дожди / tivasyk.info

В столице сегодня пройдет дождь, днем +14°. Ветер переменный, до 3.3 м/с.

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Во Львове 5 октября ожидаются осадки, температура воздуха днем +5°. Ветер переменный, умеренный.

В Луцке сегодня дождь. Температура воздуха днем +7°. Ветер переменный, до 8.6 м/с.

По прогнозу синоптиков, в Виннице в среду пройдет дождь. Температура +11°. Ветер западный и юго-западный, слабый.

Одесситам на сегодня обещают осадки, температура днем +19°, ветер переменный, до 5.0 м/с.

В Украине сегодня до +24° / УНИАН

В Харькове переменная облачность. Температура до +20°, ветер переменный, легкий.

В Симферополе сегодня пройдет дождь. Температура днем +19°. Ветер переменный, до 3.1 м/с.

В Днепре ливень. Температура воздуха +20°. Ветер переменный, слабый.

Жителям Мариуполя на сегодня обещают переменную облачность, температура днем +19°. Ветер переменный, до 4.0 м/с.

В Краматорске в среду небольшая облачность, днем +22°. Ветер переменный, легкий.

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В Северодонецке сегодня без осадков, температура днем +23°. Ветер переменный, до 3.4 м/с.

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