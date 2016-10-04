Стихия во Львове валит деревья и пускает мусор по воде (фото)
Сильный ливень и порывы ветра накрыли Львов.
Из-за затяжного дождя и сильного ветра во Львове 4 октября падали деревья и мусор плавал улице.
Во Львове на отремонтированной улице фура провалилась под асфальт (фото, видео)
Около 9 вечера на улице Стрыйской возле Монумента славы дерево упало на проезжую часть, сообщили в патрульной полиции Львова.
Перед этим на странице Варта1 в Facebook горожане сообщали о поломанных деревья на улицах Научной и Энергетической.
Также днем через сильный дождь невывезенный из дворов мусор поплыл по дорогам и тротуарам, сообщает ZIK. Это наблюдали, например, жители Сихова. В социальные сети львовяне начали выкладывать соответствующие фотографии.
Также местные жители жаловались, что из-за дождя во Львове канализация не справляется с потоком воды. Отметим, улицу Стуса, где планируют запустить трамвай до Сихова, открыли после капитального ремонта в августе.
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