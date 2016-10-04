Метеорологи прогнозируют "неустойчивую" зиму, а приход весны – с середины февраля

19:42, 4 октября 2016
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Зима 2016-2017 гг. в Украине будет в целом теплой, но с несколькими периодами резких похолоданий, которые будут сменяться потеплением до положительных температур.

УНИАН
Зимняя погода придет в Украину в конце ноября – начале декабря / УНИАН

Об этом сообщила на пресс-конференции заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского научно-исследовательского метеорологического института Национальной академии наук Украины Вазира Мартазинова.

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«Зима будет неустойчивой. Если посчитать все количество дней, то за октябрь-февраль холодных дней наберется где-то 20-25. А в остальные дни температурный режим будет очень высокий, положительный», - сказала Мартазинова.

Она отметила, что в ближайшие дни, 7-9 октября, украинцам следует ожидать незначительного похолодания до -6°C ночью, после чего температура снова установится на относительно высоких для октября положительных температурах. Стоит ожидать похолодания и в конце октября: 28-30 числа температура может доходить до -10°C ночью.

По словам Мартазиновой, зимняя погода придет в Украину в конце ноября – начале декабря. Тогда же благодаря обильным осадкам сформируется и снежный покров, который продержится как минимум до нового года.

 «Снежный покров ляжет. На сколько промерзнет земля в этот момент, и на сколько он будет высоким, от этого будет зависеть, исчезнет ли он с середины декабря или нет. Мне кажется, он продержится, потому что в начале декабря будет резкое похолодание и в конце декабря будет похолодание и снова осадки. То есть снежный покров должен быть в этом году», - сказала Мартазинова.

Он отметила, что похолодание на Новый год будет самым сильным, температура 28-31 декабря может достичь -18°C. Также относительно холодные дни будут 24-26 января, 5-6 и 10-11 февраля. С середины февраля метеорологи ожидают начало весенних процессов.

Как сообщал УНИАН, отопительный сезон в Украине начинается 15 октября каждого года. В начале сентября 2016 года Кабинет министров Украины поручил «Нафтогазу Украины» составить и утвердить новый график закачки природного газа в украинские подземные хранилища, согласно которому запасы газа по состоянию на 1 ноября 2016 года должны составлять 17 млрд кубометров, а не 14,4-14,5 млрд кубометров, как планировалось ранее. Топ-менеджмент «Нафтогаза» считает невозможным наполнить хранилища таким количеством газа без закупки у российского «Газпрома». При этом с ноября 2015 года и до сегодня «Нафтогаз» не покупает газ у «Газпрома».

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