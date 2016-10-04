Опасная красота: ураган "Мэттью" приближается к берегам Кубы (фоторепортаж)

18:13, 4 октября 2016
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В конце сентября 2016 года в Атлантическом океане сформировался тропический шторм "Мэтью", который позже получил статус урагана.

REUTERS
Люди наблюдают за приближением "Мэттью" к берегам Кубы / Фото REUTERS

Ураган несет наибольшую опасность для Ямайки, Гаити, Кубы и Багамских островов.

При этом власти Кубы уже эвакуировали более 1,2 тыс. иностранных туристов с востока острова.

Впрочем, нашлись люди, которые остались на берегу понаблюдать за приближением "Мэттью" - в частности, урагану предшествуют высокие волны.

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