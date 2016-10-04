В Киеве завтра днем до +14°, пройдет дождь

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 5 октября, в столице пройдет дождь, температура воздуха днем +14°.

REUTERS

К вечеру в Киеве температура воздуха понизится до +11°.

Читайте также На автодорогах Украины пройдут дожди, на юге температура поднимется до +23°

Ветер западный и юго-восточный, до 3.6 м/с.

Завтра солнце в столице взойдет в 07:05, а зайдет в 18:26.

Как сообщал УНИАН, 5 октября, на востоке Украины до +24°, во многих регионах пройдут дожди.