В Киеве завтра днем до +14°, пройдет дождь

19:00, 4 октября 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 5 октября, в столице пройдет дождь, температура воздуха днем +14°.

REUTERS
REUTERS

К вечеру в Киеве температура воздуха понизится до +11°.

На автодорогах Украины пройдут дожди, на юге температура поднимется до +23°

Ветер западный и юго-восточный, до 3.6 м/с.

Завтра солнце в столице взойдет в 07:05, а зайдет в 18:26.

Как сообщал УНИАН, 5 октября, на востоке Украины до +24°, во многих регионах пройдут дожди.

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