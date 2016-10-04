Завтра практически во всех регионах Украины пройдут дожди, на востоке до +24° (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, 5 октября, на востоке Украины до +24°, во многих регионах пройдут дожди.
В Киеве завтра дождь, ночью +7°, днем +14°. Ветер западный и юго-восточный, до 3.6 м/с.
На автодорогах Украины пройдут дожди, на юге температура поднимется до +23°
Во Львове 5 октября ожидаются осадки, ночью +1°, днем +5°. Ветер переменный, умеренный.
В Луцке завтра дождь. Температура воздуха ночью +2°, днем +8°. Ветер переменный, до 7.7 м/с.
В Виннице в среду пройдет дождь. Температура ночью +2°, днем +11°. Ветер переменный, слабый.
Одесситам на завтра обещают осадки. Температура ночью +6°, днем +19°, ветер переменный, легкий.
В Харькове в среду без осадков, температура ночью +11°, днем +20°. Ветер восточный и юго-восточный, слабый.
В Днепре на завтра синоптики обещают ливень. Температура ночью +9°, днем +20°. Ветер переменный, до 4.6 м/с.
В Симферополе дождь. Температура ночью +10°, днем +19°. Ветер переменный, легкий.
Жителям Мариуполя обещают практически безоблачную погоду, температура ночью +12°, днем +19°. Ветер переменный, до 4.0 м/с.
В Краматорске в среду пасмурно, температура ночью +13°, днем +22°, ветер южный и юго-восточный, легкий.
В Колорадо эвакуировали почти две тысячи местных жителей из-за лесного пожара
В Северодонецке завтра облачно с прояснениями. Температура ночью +14°, днем +23°. Ветер юго-восточный, до 4.2 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+21°... +12°
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Днепр+24°... +14°
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Донецк+28°... +13°
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Житомир+22°... +12°
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Запорожье+26°... +14°
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Ивано-Франковск+18°... +10°
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Киев+24°... +13°
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Кировоград+22°... +13°
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Луганск+28°... +15°
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Луцк+16°... +12°
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Львов+17°... +11°
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Николаев+24°... +14°
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Одесса+26°... +13°
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Полтава+23°... +14°
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Ровно+18°... +11°
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Симферополь+24°... +13°
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Сумы+21°... +13°
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Тернополь+16°... +11°
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Харьков+24°... +14°
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Херсон+26°... +14°
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Хмельницкий+17°... +10°
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Черкассы+23°... +13°
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Чернигов+23°... +13°
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Черновцы+20°... +11°