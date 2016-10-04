Завтра практически во всех регионах Украины пройдут дожди, на востоке до +24° (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, 5 октября, на востоке Украины до +24°, во многих регионах пройдут дожди.

В Украине завтра ожидаются дожди / ua-travels.livejournal.com

В Киеве завтра дождь, ночью +7°, днем +14°. Ветер западный и юго-восточный, до 3.6 м/с.

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Во Львове 5 октября ожидаются осадки, ночью +1°, днем +5°. Ветер переменный, умеренный.

В Луцке завтра дождь. Температура воздуха ночью +2°, днем +8°. Ветер переменный, до 7.7 м/с.

В Виннице в среду пройдет дождь. Температура ночью +2°, днем +11°. Ветер переменный, слабый.

Одесситам на завтра обещают осадки. Температура ночью +6°, днем +19°, ветер переменный, легкий.

На востоке затра до +24° / УНИАН

В Харькове в среду без осадков, температура ночью +11°, днем +20°. Ветер восточный и юго-восточный, слабый.

В Днепре на завтра синоптики обещают ливень. Температура ночью +9°, днем +20°. Ветер переменный, до 4.6 м/с.

В Симферополе дождь. Температура ночью +10°, днем +19°. Ветер переменный, легкий.

Жителям Мариуполя обещают практически безоблачную погоду, температура ночью +12°, днем +19°. Ветер переменный, до 4.0 м/с.

В Краматорске в среду пасмурно, температура ночью +13°, днем +22°, ветер южный и юго-восточный, легкий.

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В Северодонецке завтра облачно с прояснениями. Температура ночью +14°, днем +23°. Ветер юго-восточный, до 4.2 м/с.

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