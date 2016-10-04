В Колорадо эвакуировали почти две тысячи местных жителей из-за лесного пожара

Из-за лесного пожара в американском штате Колорадо местные власти эвакуировали 1950 местных жителей.

В Колорадо из-за лесного пожара эвакуируют местных жителей / Jesica Geffre

Об этом сообщает The Denver Post.

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В округе Пуэбло эвакуация началась в понедельник после 22:00 по местному времени. Здесь огонь уничтожил семь зданий, среди которых почта, школа и жилые дома.

Распространению пожара в регионе способствуют сильный ветер и сухая погода.

Информация о пострадавших на данный момент не поступала.

Напомним, масштабный лесной пожар на севере штата Калифорния (США) уничтожил восемь домов, также пострадал один пожарный.