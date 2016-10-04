В результате урагана "Мэттью" на Гаити погибли два человека

Мощный ураган "Мэттью" обрушился на побережье Гаити, в результате чего погибли два человека.

Reuters

На юго-западе острова от ливня и ветра пострадали многие населенные пункты, передает Русская служба BBC.

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На данный момент жертвами стихии на Гаити стали два рыбака.

Наводнения могут представлять особенную опасность именно для Гаити, поскольку большинство населения страны живет в хрупких лачугах и особенно уязвимо перед буйством стихии.

Также тысячи людей продолжают жить в палатках после разрушительного землетрясения 2010 года.

Напомним, из-за приближающегося урагана "Мэттью" власти Кубы эвакуировали более 1,2 тыс. иностранных туристов с востока острова.