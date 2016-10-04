На автодорогах Украины пройдут дожди, на юге температура поднимется до +23°
Сегодня и завтра на популярных украинских маршрутах пройдут дожди. Теплее всего будет на юге - до +23°.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев – Одесса местами пройдут дожди. Температура +18°… +23°. Завтра на этом маршруте температура до +20°, практически без осадков.
На трассе Киев - Ужгород во вторник дожди, температура в дороге +10° … +18°. В среду также ожидаются осадки, температура до +14°.
Сегодня на востоке Украины до +23°, во многих областях пройдут дожди (карта)
По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +22°, без осадков. Завтра на данном маршруте пройдут дожди, температура до +20°.
В направлении Харькова в Полтавской и Харьковской областях ожидаются осадки. Температура в дороге до +20°. 5 октября на этом направлении пройдут дожди, температура +14°… +20°.
По маршруту Киев - Черновцы сегодня ожидаются осадки, +15° … +18°. По данному направлению в среду местами пройдут дожди, температура до +15°.
Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
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Винница+21°... +12°
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Днепр+24°... +14°
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Донецк+28°... +13°
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Житомир+22°... +12°
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Запорожье+26°... +14°
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Ивано-Франковск+18°... +10°
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Киев+24°... +13°
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Кировоград+22°... +13°
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Луганск+28°... +15°
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Луцк+16°... +12°
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Львов+17°... +11°
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Николаев+24°... +14°
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Одесса+26°... +13°
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Полтава+23°... +14°
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Ровно+18°... +11°
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Симферополь+24°... +13°
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Сумы+21°... +13°
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Тернополь+16°... +11°
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Харьков+24°... +14°
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Херсон+26°... +14°
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Хмельницкий+17°... +10°
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Черкассы+23°... +13°
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Чернигов+23°... +13°
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Черновцы+20°... +11°