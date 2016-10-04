На автодорогах Украины пройдут дожди, на юге температура поднимется до +23°

Сегодня и завтра на популярных украинских маршрутах пройдут дожди. Теплее всего будет на юге - до +23°.

На автодорогах Украины пройдут дожди / otzyv.ru

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев – Одесса местами пройдут дожди. Температура +18°… +23°. Завтра на этом маршруте температура до +20°, практически без осадков.

На трассе Киев - Ужгород во вторник дожди, температура в дороге +10° … +18°. В среду также ожидаются осадки, температура до +14°.

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По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +22°, без осадков. Завтра на данном маршруте пройдут дожди, температура до +20°.

В направлении Харькова в Полтавской и Харьковской областях ожидаются осадки. Температура в дороге до +20°. 5 октября на этом направлении пройдут дожди, температура +14°… +20°.

По маршруту Киев - Черновцы сегодня ожидаются осадки, +15° … +18°. По данному направлению в среду местами пройдут дожди, температура до +15°.

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