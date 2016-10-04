На Кубе из-за приближающегося урагана эвакуировали более 1,2 тыс. туристов
Из-за приближающегося урагана "Мэттью" власти Кубы эвакуировали более 1,2 тыс. иностранных туристов с востока острова.
Туристов перевезли в гостиницы на северном архипелаге Хардинес-дель-Рей, передает ТАСС со ссылкой на агентство Prensa Latina.
Разрушительный торнадо прошел в штате Юта (фото)
На Хардинес-дель-Рей находятся 17 отелей, которые могут принять 7,5 тыс. человек.
По информации Национального центра по наблюдению за ураганами, скорость ветра в эпицентре "Мэттью" составляет в 225,3 км/ч. Ураган движется на север к территории Кубы со скоростью примерно 9,7 км/час.
Напомним, в центре и на востоке американского штата Северная Каролина ввели режим чрезвычайного положения из-за приближения урагана "Мэттью".
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