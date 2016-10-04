В Северной Каролине ввели режим чрезвычайного положения из-за урагана "Мэттью"
В центре и на востоке американского штата Северная Каролина ввели режим чрезвычайного положения из-за приближения урагана "Мэттью".
Об этом говорится в сообщении на сайте губернатора штата Пэта Макрори.
Разрушительный торнадо прошел в штате Юта (фото)
Режим чрезвычайного положения объявили в 66 округах в центральной части и на востоке штата с целью обеспечить его готовность к урагану.
По прогнозам метеорологов, сильный ветер и дождь могут обрушиться на юго-восток штата утром 7 октября. Ожидается, что в Северной Каролине выпадет 100-120 мм осадков, а скорость ветра может достигать 117 км/ч.
Напомним, из-за урагана "Мэттью" объявили эвакуацию всего вспомогательного персонала на американской военно-морской базе Гуантанамо на Кубе.
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