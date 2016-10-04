В результате схода оползня в Китае погибли 4 человека

10:34, 4 октября 2016
845

Четыре человека погибли, еще один получил травмы в результате схода оползня в провинции Ганьсу на севере Китая.

Reuters
Reuters

Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на местные власти.

Наводнение затопило Северную Каролину (фото)

Оползень, который сошел в воскресенье, 2 октября, полностью уничтожил два жилых дома.

На место происшествия отправили более 200 спасателей, которые обнаружили тела погибших.

На данный причины схода оползня выясняются, ведется расследование.

Напомним, в КНДР из-за наводнения, которое произошло в конце августа - начале сентября, пострадали не менее 600 тысяч человек. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В России в мае выпал снег (фото, видео) В России в мае выпал снег (фото, видео)
В Украине объявили штормовое предупреждение на 18 мая В Украине объявили штормовое предупреждение на 18 мая
Мощный ливень привел к гибели семи человек в Китае Мощный ливень привел к гибели семи человек в Китае
В Киевской области сохраняется пожарная опасность В Киевской области сохраняется пожарная опасность
В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3 В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3
В Киеве сегодня без осадков, днем до +25° В Киеве сегодня без осадков, днем до +25°
Завтра в Украине пройдут дожди, в восточные области вернется жара (видеопрогноз) Завтра в Украине пройдут дожди, в восточные области вернется жара (видеопрогноз)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 18 °
Пасмурно, дождь
Погода Стерлинг
98 %
764 мм
5.7 м/с
98 %
Лента новостей