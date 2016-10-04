В результате схода оползня в Китае погибли 4 человека

Четыре человека погибли, еще один получил травмы в результате схода оползня в провинции Ганьсу на севере Китая.

Reuters

Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на местные власти.

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Оползень, который сошел в воскресенье, 2 октября, полностью уничтожил два жилых дома.

На место происшествия отправили более 200 спасателей, которые обнаружили тела погибших.

На данный причины схода оползня выясняются, ведется расследование.

Напомним, в КНДР из-за наводнения, которое произошло в конце августа - начале сентября, пострадали не менее 600 тысяч человек.