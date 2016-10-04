В КНДР из-за наводнения пострадали 600 тысяч человек
В КНДР из-за наводнения, которое произошло в конце августа - начале сентября, пострадали не менее 600 тысяч человек.
Такие данные привело южнокорейское общество Красного Креста, передает ТАСС.
"Стихия обрушилась (на эти районы), судя по всему, в самый неподходящий момент", - заявил глава делегации Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Крис Стейнс.
В результате наводнений в Нигерии погибли 29 человек
Организация при взаимодействии с северокорейской стороной стремится до наступления зимних холодов ликвидировать последствия наводнения.
"Зимой нам придется работать в гораздо более суровых условиях, поэтому следует принимать больше твердых решений по поводу создания убежищ (для обездоленных). Это также касается медицинских услуг, снабжения населения продовольствием и питьевой водой", - добавил Стейнс.
По данным Красного Креста, для оказания гуманитарной помощи пострадавшим от стихии потребуется $15,6 млн. Этой суммы должно хватить на год для предоставления материальной поддержки сотням тысяч людей.
Напомним, ранее сообщалось, что из-за разрушительного наводнения Северная Корея находится на грани гуманитарной катастрофы.
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