В КНДР из-за наводнения пострадали 600 тысяч человек

В КНДР из-за наводнения, которое произошло в конце августа - начале сентября, пострадали не менее 600 тысяч человек.

Reuters

Такие данные привело южнокорейское общество Красного Креста, передает ТАСС.

"Стихия обрушилась (на эти районы), судя по всему, в самый неподходящий момент", - заявил глава делегации Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Крис Стейнс.

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Организация при взаимодействии с северокорейской стороной стремится до наступления зимних холодов ликвидировать последствия наводнения.

"Зимой нам придется работать в гораздо более суровых условиях, поэтому следует принимать больше твердых решений по поводу создания убежищ (для обездоленных). Это также касается медицинских услуг, снабжения населения продовольствием и питьевой водой", - добавил Стейнс.

По данным Красного Креста, для оказания гуманитарной помощи пострадавшим от стихии потребуется $15,6 млн. Этой суммы должно хватить на год для предоставления материальной поддержки сотням тысяч людей.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за разрушительного наводнения Северная Корея находится на грани гуманитарной катастрофы.