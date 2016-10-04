В Киеве сегодня без осадков, днем температура поднимется до +19°
Согласно данным Погода УНИАН, 4 октября в столице воздух прогреется до +19°, осадков не ожидается.
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +19°, вечером - до +15°. Ветер переменный, до 2.2 м/с.
На украинских трассах пройдут дожди, на западе и юге температура до +23°
Сегодня солнце в столице взошло в 07:02, а зайдет в 18:28.
Как сообщал УНИАН, во вторник, 4 октября, на востоке Украины днем до +23°, во многих областях пройдут дожди.
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Винница+21°... +12°
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Днепр+24°... +14°
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Донецк+28°... +13°
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Житомир+22°... +12°
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Запорожье+26°... +14°
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Ивано-Франковск+18°... +10°
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Киев+24°... +13°
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Кировоград+22°... +13°
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Луганск+28°... +15°
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Луцк+16°... +12°
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Львов+17°... +11°
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Николаев+24°... +14°
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Одесса+26°... +13°
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Полтава+23°... +14°
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Ровно+18°... +11°
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Симферополь+24°... +13°
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Сумы+21°... +13°
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Тернополь+16°... +11°
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Харьков+24°... +14°
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Херсон+26°... +14°
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Давление: 764 мм
Ветер: 5.7 м/с
Вероятность осадков: 98 %
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