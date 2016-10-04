В Киеве сегодня без осадков, днем температура поднимется до +19°

Согласно данным Погода УНИАН, 4 октября в столице воздух прогреется до +19°, осадков не ожидается.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +19°, вечером - до +15°. Ветер переменный, до 2.2 м/с.

Читайте также На украинских трассах пройдут дожди, на западе и юге температура до +23°

Сегодня солнце в столице взошло в 07:02, а зайдет в 18:28.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 4 октября, на востоке Украины днем до +23°, во многих областях пройдут дожди.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.