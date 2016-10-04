В Киеве сегодня без осадков, днем температура поднимется до +19°

08:30, 4 октября 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, 4 октября в столице воздух прогреется до +19°, осадков не ожидается. 

УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +19°, вечером - до +15°. Ветер переменный, до 2.2 м/с.

На украинских трассах пройдут дожди, на западе и юге температура до +23°

Сегодня солнце в столице взошло в 07:02, а зайдет в 18:28.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 4 октября, на востоке Украины днем до +23°, во многих областях пройдут дожди.

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