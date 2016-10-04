Сегодня на востоке Украины до +23°, во многих областях пройдут дожди (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 4 октября, на востоке Украины днем до +23°, во многих областях пройдут дожди.
В столице сегодня без осадков, днем +19°. Ветер переменный, до 2.2 м/с.
На украинских трассах пройдут дожди, на западе и юге температура до +23°
Во Львове 4 октября пройдет дождь, температура воздуха днем +13°. Ветер переменный, умеренный.
В Луцке сегодня ливень. Температура воздуха днем +13°. Ветер переменный, до 9.1 м/с.
По прогнозу синоптиков, в Виннице во вторник гроза. Температура +18°. Ветер переменный, легкий.
Одесситам на сегодня обещают дождь, температура днем +22°, ветер переменный, до 5.0 м/с.
В Харькове переменная облачность. Температура до +16°, ветер переменный, легкий.
В Симферополе сегодня без осадков. Температура днем +22°. Ветер переменный, до 3.1 м/с.
В Днепре переменная облачность. Температура воздуха +20°. Ветер переменный, слабый.
Жителям Мариуполя на сегодня обещают переменную облачность, температура днем +18°. Ветер переменный, до 4.0 м/с.
В Краматорске во вторник небольшая облачность, днем +22°. Ветер переменный, легкий.
Погода на неделю: Украину накроют дожди, практически во всех регионах похолодает
В Северодонецке сегодня без осадков, температура днем +22°. Ветер переменный, до 3.4 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+21°... +12°
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Днепр+24°... +14°
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Донецк+28°... +13°
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Житомир+22°... +12°
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Запорожье+26°... +14°
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Ивано-Франковск+18°... +10°
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Киев+24°... +13°
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Кировоград+22°... +13°
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Луганск+28°... +15°
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Луцк+16°... +12°
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Львов+17°... +11°
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Николаев+24°... +14°
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Одесса+26°... +13°
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Полтава+23°... +14°
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Ровно+18°... +11°
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Симферополь+24°... +13°
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Сумы+21°... +13°
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Тернополь+16°... +11°
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Харьков+24°... +14°
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Херсон+26°... +14°
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Хмельницкий+17°... +10°
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Черкассы+23°... +13°
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Чернигов+23°... +13°
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Черновцы+20°... +11°