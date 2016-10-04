Сегодня на востоке Украины до +23°, во многих областях пройдут дожди (карта)

08:10, 4 октября 2016
2070

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 4 октября, на востоке Украины днем до +23°, во многих областях пройдут дожди.

volynnews.com
Во многих областях сегодня пройдут дожди/ volynnews.com

В столице сегодня без осадков, днем +19°. Ветер переменный, до 2.2 м/с.

На украинских трассах пройдут дожди, на западе и юге температура до +23°

Во Львове 4 октября пройдет дождь, температура воздуха днем +13°. Ветер переменный, умеренный.

В Луцке сегодня ливень. Температура воздуха днем +13°. Ветер переменный, до 9.1  м/с.

По прогнозу синоптиков, в Виннице во вторник гроза. Температура +18°. Ветер переменный, легкий.

Одесситам на сегодня обещают дождь, температура днем +22°, ветер переменный, до 5.0 м/с.

УНИАН
В Украине сегодня до +23° / УНИАН

В Харькове переменная облачность. Температура до +16°, ветер переменный, легкий.

В Симферополе сегодня без осадков. Температура днем +22°. Ветер переменный, до 3.1 м/с.

В Днепре переменная облачность. Температура воздуха +20°. Ветер переменный, слабый. 

Жителям Мариуполя на сегодня обещают переменную облачность, температура днем +18°. Ветер переменный, до 4.0 м/с.

В Краматорске во вторник небольшая облачность, днем +22°. Ветер переменный, легкий.

Погода на неделю: Украину накроют дожди, практически во всех регионах похолодает

В Северодонецке сегодня без осадков, температура днем +22°. Ветер переменный, до 3.4 м/с.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Германии пронесся мощный торнадо, два человека пострадали (фоторепортаж, видео) В Германии пронесся мощный торнадо, два человека пострадали (фоторепортаж, видео)
Мощный ливень привел к гибели семи человек в Китае Мощный ливень привел к гибели семи человек в Китае
В Киевской области сохраняется пожарная опасность В Киевской области сохраняется пожарная опасность
В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3 В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3
Синоптики предупреждают о грозах и штормовом ветре в Украине Синоптики предупреждают о грозах и штормовом ветре в Украине
В Киеве завтра без осадков, температура до +25° В Киеве завтра без осадков, температура до +25°
Завтра в Украине пройдут дожди, в восточные области вернется жара (видеопрогноз) Завтра в Украине пройдут дожди, в восточные области вернется жара (видеопрогноз)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 18 °
Пасмурно, дождь
Погода Стерлинг
98 %
764 мм
5.7 м/с
98 %
Лента новостей