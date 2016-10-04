Сегодня на востоке Украины до +23°, во многих областях пройдут дожди (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 4 октября, на востоке Украины днем до +23°, во многих областях пройдут дожди.

Во многих областях сегодня пройдут дожди/ volynnews.com

В столице сегодня без осадков, днем +19°. Ветер переменный, до 2.2 м/с.

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Во Львове 4 октября пройдет дождь, температура воздуха днем +13°. Ветер переменный, умеренный.

В Луцке сегодня ливень. Температура воздуха днем +13°. Ветер переменный, до 9.1 м/с.

По прогнозу синоптиков, в Виннице во вторник гроза. Температура +18°. Ветер переменный, легкий.

Одесситам на сегодня обещают дождь, температура днем +22°, ветер переменный, до 5.0 м/с.

В Украине сегодня до +23° / УНИАН

В Харькове переменная облачность. Температура до +16°, ветер переменный, легкий.

В Симферополе сегодня без осадков. Температура днем +22°. Ветер переменный, до 3.1 м/с.

В Днепре переменная облачность. Температура воздуха +20°. Ветер переменный, слабый.

Жителям Мариуполя на сегодня обещают переменную облачность, температура днем +18°. Ветер переменный, до 4.0 м/с.

В Краматорске во вторник небольшая облачность, днем +22°. Ветер переменный, легкий.

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В Северодонецке сегодня без осадков, температура днем +22°. Ветер переменный, до 3.4 м/с.

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