В Киеве завтра пройдет дождь, днем до +18°

Согласно данным Погода УНИАН, 4 октября в столице пройдет дождь, температура воздуха днем +18°.

В Киеве завтра пройдет дождь / lifekiev.com

К вечеру в Киеве температура воздуха понизится до +15°.

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Ветер переменный, до 1.5 м/с.

Завтра солнце в столице взойдет в 07:03, а зайдет в 18:28.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 4 октября, на юге Украины до +22°, во многих регионах пройдут дожди.