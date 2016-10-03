В Киеве завтра пройдет дождь, днем до +18°

19:00, 3 октября 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, 4 октября в столице пройдет дождь, температура воздуха днем +18°.

lifekiev.com
В Киеве завтра пройдет дождь / lifekiev.com

К вечеру в Киеве температура воздуха понизится до +15°.

Погода на неделю: Украину накроют дожди, практически во всех регионах похолодает

Ветер переменный, до 1.5 м/с.

Завтра солнце в столице взойдет в 07:03, а зайдет в 18:28.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 4 октября, на юге Украины до +22°, во многих регионах пройдут дожди.

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