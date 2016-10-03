Завтра во многих регионах Украины значительно похолодает и пройдут дожди (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 4 октября, на юге Украины до +22°, во многих регионах пройдут дожди.

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В Киеве завтра дождь, ночью +11°, днем +18°. Ветер переменный, до 1.5 м/с.

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Во Львове 4 октября ожидаются осадки, ночью +1°, днем +14°. Ветер северный и западный, умеренный.

В Луцке завтра дождь. Температура воздуха ночью +3°, днем +14°. Ветер северный и северо-восточный, до 8.2 м/с.

В Виннице во вторник гроза. Температура ночью +8°, днем +18°. Ветер переменный, легкий.

Одесситам на завтра обещают осадки. Температура ночью +10°, днем +21°, переменный, легкий.

На юге Украины завтра до +22° / УНИАН

В Харькове во вторник без осадков, температура ночью +12°, днем +16°. Ветер переменный, слабый.

В Днепре на завтра синоптики обещают малооблачную погоду. Температура ночью +12°, днем +20°. Ветер переменный, до 2.5 м/с.

В Симферополе переменная облачность. Температура ночью +12°, днем +22°. Ветер южный и западный, легкий.

Жителям Мариуполя обещают практически безоблачную погоду, температура ночью +13°, днем +18°. Ветер переменный, до 4.5 м/с.

В Краматорске во вторник пасмурно, температура ночью +13°, днем +20°, ветер переменный, легкий.

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В Северодонецке завтра облачно с прояснениями. Температура ночью +13°, днем +21°. Ветер переменный, до 4.7 м/с.

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