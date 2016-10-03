Завтра во многих регионах Украины значительно похолодает и пройдут дожди (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 4 октября, на юге Украины до +22°, во многих регионах пройдут дожди.
В Киеве завтра дождь, ночью +11°, днем +18°. Ветер переменный, до 1.5 м/с.
На украинских трассах пройдут дожди, на западе и юге температура до +23°
Во Львове 4 октября ожидаются осадки, ночью +1°, днем +14°. Ветер северный и западный, умеренный.
В Луцке завтра дождь. Температура воздуха ночью +3°, днем +14°. Ветер северный и северо-восточный, до 8.2 м/с.
В Виннице во вторник гроза. Температура ночью +8°, днем +18°. Ветер переменный, легкий.
Одесситам на завтра обещают осадки. Температура ночью +10°, днем +21°, переменный, легкий.
В Харькове во вторник без осадков, температура ночью +12°, днем +16°. Ветер переменный, слабый.
В Днепре на завтра синоптики обещают малооблачную погоду. Температура ночью +12°, днем +20°. Ветер переменный, до 2.5 м/с.
В Симферополе переменная облачность. Температура ночью +12°, днем +22°. Ветер южный и западный, легкий.
Жителям Мариуполя обещают практически безоблачную погоду, температура ночью +13°, днем +18°. Ветер переменный, до 4.5 м/с.
В Краматорске во вторник пасмурно, температура ночью +13°, днем +20°, ветер переменный, легкий.
Погода на неделю: Украину накроют дожди, практически во всех регионах похолодает
В Северодонецке завтра облачно с прояснениями. Температура ночью +13°, днем +21°. Ветер переменный, до 4.7 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+21°... +12°
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Днепр+24°... +14°
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Донецк+28°... +13°
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Житомир+22°... +12°
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Запорожье+26°... +14°
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Ивано-Франковск+18°... +10°
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Киев+24°... +13°
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Кировоград+22°... +13°
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Луганск+28°... +15°
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Луцк+16°... +12°
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Львов+17°... +11°
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Николаев+24°... +14°
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Одесса+26°... +13°
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Полтава+23°... +14°
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Ровно+18°... +11°
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Симферополь+24°... +13°
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Сумы+21°... +13°
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Тернополь+16°... +11°
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Харьков+24°... +14°
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Херсон+26°... +14°
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Хмельницкий+17°... +10°
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Черкассы+23°... +13°
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Чернигов+23°... +13°
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Черновцы+20°... +11°