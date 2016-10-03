Из-за наводнения в Таиланде эвакуировали более 10 тысяч человек
За последние три дня в Таиланде из-за наводнения эвакуировали более 10 тысяч человек.
Об этом сообщил Третий национальный телеканал Таиланда, передает РИА "Новости".
Из-за ежедневных ливней в центре Таиланда и вод, стекающих в долины центра страны с северных гор, из берегов вышла река Чаопрайя и все ее притоки. Во многих районах, включая север Бангкока, уровень воды поднялся до 2 метров.
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В провинции Аюттхайя начали эвакуацию. Здесь вода поднялась до электросчетчиков и высоковольтных трансформаторов.
Ежедневные ливни не дают уровню воды на затопленных улицах упасть ниже 30-50 см. В самом Бангкоке часть улиц ежедневно заливаются водой до уровня 20-30 см, однако дренажная система столицы пока справляется с притоком воды, и через несколько часов после окончания ливня улицы высыхают. Такое временное затопление приводит к многочасовым автомобильным пробкам.
Напомним, более 133 тысяч жителей южной японской префектуры Окинава получили указание готовиться к эвакуации из-за приближения тайфуна "Чаба".
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