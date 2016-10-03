В Мексике из-за извержения вулкана эвакуировали сотни местных жителей

Из-за извержения вулкана Колима в Мексике эвакуировали сотни местных жителей.

Reuters

Об этом сообщает The Weather Channel.

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По сообщениям Национальной службы гражданской обороны Мексики, вулкан начал извергать лаву и пепел в начале прошлой недели.

Из деревень Ла-Ербабуена и Ла-Бекеррера эвакуировали в общей сложности около 350 человек, многие из которых отправились в приют в соседнем городе.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало

Вулкан Колима периодически извергается с 2013 года, эксперты полагают, что крупное извержение может произойти в любой момент.

Напомним, на французском острове Реюньон в Индийском океане второй раз за год проснулся вулкан Питон-де-ля-Фурнез.