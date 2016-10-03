На украинских трассах пройдут дожди, на западе и юге температура до +23°

13:00, 3 октября 2016
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Сегодня и завтра на автодорогах Украины пройдут дожди. Теплее всего будет на западе и юге - до +23°.

УНИАН
На автодорогах Украины пройдут дожди / УНИАН

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса сегодня без осадков. Температура +22°… +23°. Завтра на этом маршруте температура до +22°, пройдут дожди.

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На трассе Киев - Ужгород в понедельник ожидаются осадки, температура в дороге +16° … +23°. Во вторник также пройдут дожди, температура до +18°.

По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +23°, солнечно. Завтра на данном маршруте в Киевской и Полтавской области пройдет дождь, температура до +20°.

В направлении Харькова сегодня без осадков. Температура в дороге до +23°. 4 октября на этом направлении пройдут дожди, температура +17°… +21°.

По маршруту Киев - Черновцы сегодня небольшая облачность, в Черновицкой области ожидаются осадки, +18° … +23°. По данному направлению во вторник пройдут дожди, температура до +18°. 

Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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