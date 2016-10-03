На украинских трассах пройдут дожди, на западе и юге температура до +23°
Сегодня и завтра на автодорогах Украины пройдут дожди. Теплее всего будет на западе и юге - до +23°.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса сегодня без осадков. Температура +22°… +23°. Завтра на этом маршруте температура до +22°, пройдут дожди.
Погода на неделю: Украину накроют дожди, практически во всех регионах похолодает
На трассе Киев - Ужгород в понедельник ожидаются осадки, температура в дороге +16° … +23°. Во вторник также пройдут дожди, температура до +18°.
По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +23°, солнечно. Завтра на данном маршруте в Киевской и Полтавской области пройдет дождь, температура до +20°.
В направлении Харькова сегодня без осадков. Температура в дороге до +23°. 4 октября на этом направлении пройдут дожди, температура +17°… +21°.
По маршруту Киев - Черновцы сегодня небольшая облачность, в Черновицкой области ожидаются осадки, +18° … +23°. По данному направлению во вторник пройдут дожди, температура до +18°.
Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
-
Винница+25°... +17°
-
Днепр+34°... +20°
-
Донецк+36°... +20°
-
Житомир+25°... +17°
-
Запорожье+35°... +21°
-
Ивано-Франковск+23°... +16°
-
Киев+28°... +19°
-
Кировоград+30°... +18°
-
Луганск+36°... +23°
-
Луцк+25°... +14°
-
Львов+23°... +15°
-
Николаев+30°... +19°
-
Одесса+28°... +17°
-
Полтава+30°... +20°
-
Ровно+25°... +14°
-
Симферополь+29°... +17°
-
Сумы+29°... +19°
-
Тернополь+24°... +15°
-
Харьков+30°... +21°
-
Херсон+29°... +18°
-
Хмельницкий+24°... +16°
-
Черкассы+27°... +18°
-
Чернигов+28°... +18°
-
Черновцы+21°... +16°