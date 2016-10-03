В результате схода оползней в Китае погибли 13 человек

12:14, 3 октября 2016
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Число жертв оползней, которые сошли в Китае 29 сентября, увеличилось до 13.

Reuters
Reuters

Об этом сообщает The Weather Channel.

Количество пострадавших в результате тайфуна "Меги" на Тайване превысило 500 человек

В деревне Суцунь из-за оползня, вызванного проливными дождями, погибли восемь человек, 19 числятся пропавшими без вести. В уезде Вэньчэн, где сошел второй оползень, подтвердили гибель пяти человек, еще один пропал без вести.

Как сообщал УНИАН, из-за тайфуна "Меги" в китайской провинции Фуцзянь погиб человек, 220 тысяч были эвакуированы.

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