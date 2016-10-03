В Японии более 130 тысяч человек готовятся к эвакуации из-за приближающегося тайфуна

Более 133 тысяч жителей южной японской префектуры Окинава получили указание готовиться к эвакуации из-за приближения тайфуна "Чаба".

Reuters

Об этом сообщил телеканал NHK, передает ТАСС.

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В первую очередь людей эвакуируют в школы, спортивные залы и другие надежные общественные помещения.

По всей территории префектуры Окинава объявлено штормовое предупреждение. Отменено движение пассажирских паромов, владельцам грузовых судов приказано принять максимальные меры предосторожности.

Напомним, на Гаити началась эвакуация жителей из районов, где из-за самого мощного за последние 10 лет в Атлантике урагана "Мэттью" ожидаются ливни, наводнения и ветер.