Погода на неделю: Украину накроют дожди, практически во всех регионах похолодает

На этой неделе в Украине пройдут дожди, практически во всех регионах похолодает.

В Украине на этой неделе похолодает / volynnews.com

Согласно прогнозу Погода УНИАН, в понедельник в западных областях пройдут дожди, температура днем поднимется до +25°.

Во вторник, 4 октября, на западе и севере ожидаются осадки. Температура днем +13°...+23°.

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В среду, 5 октября, практически по всей Украине пройдут дожди. Температура ночью +1°...12°, днем до +25°.

В четверг осадки ожидаются во всех регионах, кроме южных и центральных областей, ночью +0°...11°, днем до +21°.

В пятницу в Украине местами дожди. Прогнозируемая температура воздуха по стране днем +9°...+20°.

В субботу практически по всей стране ожидаются осадки. Температура ночью +1°...10°, днем до +21°.

В воскресенье в Украине пройдут дожди, без осадков будет только на востоке, температура ночью +0°...+8°, днем до +20°.

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