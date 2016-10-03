Погода на неделю: Украину накроют дожди, практически во всех регионах похолодает

10:30, 3 октября 2016
6906
0

На этой неделе в Украине пройдут дожди, практически во всех регионах похолодает.

volynnews.com
В Украине на этой неделе похолодает / volynnews.com

Согласно прогнозу Погода УНИАН, в понедельник в западных областях пройдут дожди, температура днем поднимется до +25°.

Во вторник, 4 октября, на западе и севере ожидаются осадки. Температура днем +13°...+23°.

На юге Украины сегодня температура поднимется до +25°, в западных областях пройдут дожди (карта)

В среду, 5 октября, практически по всей Украине пройдут дожди. Температура ночью +1°...12°, днем до +25°. 

В четверг осадки ожидаются во всех регионах, кроме южных и центральных областей, ночью +0°...11°, днем до +21°. 

В пятницу в Украине местами дожди. Прогнозируемая температура воздуха по стране днем +9°...+20°.

В субботу практически по всей стране ожидаются осадки. Температура ночью +1°...10°, днем до +21°.

В воскресенье в Украине пройдут дожди, без осадков будет только на востоке, температура ночью +0°...+8°, днем до +20°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Град, дожди и шквалы: в Украине объявили штормовое предупреждение Град, дожди и шквалы: в Украине объявили штормовое предупреждение
"Большая циклоническая депрессия": синоптик предупредила о значительном похолодании, дождях и грозах на выходных "Большая циклоническая депрессия": синоптик предупредила о значительном похолодании, дождях и грозах на выходных
В Киеве ожидаются кратковременные грозовые дожди, град и шквалы В Киеве ожидаются кратковременные грозовые дожди, град и шквалы
Синоптик дал прогноз на июль в Украине: дождливый циклон и жара до +33° Синоптик дал прогноз на июль в Украине: дождливый циклон и жара до +33°
В Киеве завтра без осадков, температура до +26° В Киеве завтра без осадков, температура до +26°
На Галапагосских островах проснулся вулкан Сьерра-Негра (фото) На Галапагосских островах проснулся вулкан Сьерра-Негра (фото)
Часть Канады засыпало снегом (фото, видео) Часть Канады засыпало снегом (фото, видео)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 32 °
Ясно и безоблачно
Погода Стерлинг
73 %
762 мм
2.3 м/с
2 %
Лента новостей