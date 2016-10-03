Погода на неделю: Украину накроют дожди, практически во всех регионах похолодает
На этой неделе в Украине пройдут дожди, практически во всех регионах похолодает.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, в понедельник в западных областях пройдут дожди, температура днем поднимется до +25°.
Во вторник, 4 октября, на западе и севере ожидаются осадки. Температура днем +13°...+23°.
На юге Украины сегодня температура поднимется до +25°, в западных областях пройдут дожди (карта)
В среду, 5 октября, практически по всей Украине пройдут дожди. Температура ночью +1°...12°, днем до +25°.
В четверг осадки ожидаются во всех регионах, кроме южных и центральных областей, ночью +0°...11°, днем до +21°.
В пятницу в Украине местами дожди. Прогнозируемая температура воздуха по стране днем +9°...+20°.
В субботу практически по всей стране ожидаются осадки. Температура ночью +1°...10°, днем до +21°.
В воскресенье в Украине пройдут дожди, без осадков будет только на востоке, температура ночью +0°...+8°, днем до +20°.
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Погода в Украине
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Винница+25°... +17°
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Днепр+34°... +20°
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Донецк+36°... +20°
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Житомир+25°... +17°
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Запорожье+35°... +21°
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Ивано-Франковск+23°... +16°
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Киев+28°... +19°
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Кировоград+30°... +18°
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Луганск+36°... +23°
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Луцк+25°... +14°
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Львов+23°... +15°
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Николаев+30°... +19°
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Одесса+28°... +17°
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Полтава+30°... +20°
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Ровно+25°... +14°
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Симферополь+29°... +17°
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Сумы+29°... +19°
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Тернополь+24°... +15°
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Харьков+30°... +21°
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Херсон+29°... +18°
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Хмельницкий+24°... +16°
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Черкассы+27°... +18°
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Чернигов+28°... +18°
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Черновцы+21°... +16°