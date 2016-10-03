В западных областях объявили штормовое предупреждение

09:28, 3 октября 2016
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В понедельник, 3 октября, в западных, а также в Винницкой и Житомирской областях местами порывы ветра 15-20 м/с.

УНІАН
На западе Украины объявили штормовое предупреждение / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

На юге Украины сегодня температура поднимется до +25°, в западных областях пройдут дожди (карта)

"3 октября в западных, днем также в Винницкой и Житомирской областях местами порывы ветра и шквалы 15-20 м/с, местами грозы и град, днем на Закарпатье и в Карпатах местами сильные дожди. Ночью и утром в стране, кроме западных областей туман, видимость 200-500 м", - говорится в сообщении.

Напомним, с 5 октября в Украине ожидается похолодание. Во многих регионах пройдут дожди, местами даже со снегом.

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