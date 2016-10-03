В Киеве сегодня днем до +23°, без осадков

Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 3 октября, в столице воздух прогреется до +23°, осадков не ожидается.

В Киеве сегодня без осадков / panoramio.com, Sensei Yuri

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +23°, вечером - до +16°. Ветер переменный, до 2.3 м/с.

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Сегодня солнце в столице взошло в 07:01, а зайдет в 18:30.

Как сообщал УНИАН, 3 октября на юге Украины днем до +25°, в западных областях пройдут дожди.

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