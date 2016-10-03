На юге Украины сегодня температура поднимется до +25°, в западных областях пройдут дожди (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, 3 октября на юге Украины днем до +25°, в западных областях пройдут дожди.

В Украине сегодня практически без осадков / yuriy-bezsonov.livejournal.com/

В столице сегодня без осадков, днем +23°. Ветер переменный, до 2.3 м/с.

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Во Львове 3 октября пройдет дождь, температура воздуха днем +17°. Ветер переменный, легкий.

В Луцке сегодня ливень. Температура воздуха днем +17°. Ветер переменный, до 2.4 м/с.

По прогнозу синоптиков, в Виннице в понедельник переменная облачность. Температура +22°. Ветер переменный, легкий.

Одесситам на сегодня обещают небольшую облачность, температура днем +22°, ветер переменный, до 2.4 м/с.

В Украине сегодня до +25° / УНИАН

В Харькове солнечно. Температура до +22°, ветер юго-восточный, слабый.

В Симферополе сегодня без осадков. Температура днем +25°. Ветер переменный, до 1.9 м/с.

В Днепре переменная облачность. Температура воздуха +23°. Ветер переменный, слабый.

Жителям Мариуполя на сегодня обещают переменную облачность, температура днем +18°. Ветер переменный, до 5.7 м/с.

В Краматорске в понелельник небольшая облачность, днем +23°. Ветер переменный, легкий.

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В Северодонецке сегодня без осадков, температура днем +21°. Ветер переменный, до 3.9 м/с.

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