На юге Украины сегодня температура поднимется до +25°, в западных областях пройдут дожди (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, 3 октября на юге Украины днем до +25°, в западных областях пройдут дожди.
В столице сегодня без осадков, днем +23°. Ветер переменный, до 2.3 м/с.
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Во Львове 3 октября пройдет дождь, температура воздуха днем +17°. Ветер переменный, легкий.
В Луцке сегодня ливень. Температура воздуха днем +17°. Ветер переменный, до 2.4 м/с.
По прогнозу синоптиков, в Виннице в понедельник переменная облачность. Температура +22°. Ветер переменный, легкий.
Одесситам на сегодня обещают небольшую облачность, температура днем +22°, ветер переменный, до 2.4 м/с.
В Харькове солнечно. Температура до +22°, ветер юго-восточный, слабый.
В Симферополе сегодня без осадков. Температура днем +25°. Ветер переменный, до 1.9 м/с.
В Днепре переменная облачность. Температура воздуха +23°. Ветер переменный, слабый.
Жителям Мариуполя на сегодня обещают переменную облачность, температура днем +18°. Ветер переменный, до 5.7 м/с.
В Краматорске в понелельник небольшая облачность, днем +23°. Ветер переменный, легкий.
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В Северодонецке сегодня без осадков, температура днем +21°. Ветер переменный, до 3.9 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+25°... +17°
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Днепр+34°... +20°
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Донецк+36°... +20°
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Житомир+25°... +17°
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Запорожье+35°... +21°
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Ивано-Франковск+23°... +16°
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Киев+28°... +19°
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Кировоград+30°... +18°
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Луганск+36°... +23°
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Луцк+25°... +14°
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Львов+23°... +15°
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Николаев+30°... +19°
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Одесса+28°... +17°
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Полтава+30°... +20°
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Ровно+25°... +14°
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Симферополь+29°... +17°
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Сумы+29°... +19°
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Тернополь+24°... +15°
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Харьков+30°... +21°
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Херсон+29°... +18°
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Хмельницкий+24°... +16°
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Черкассы+27°... +18°
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Чернигов+28°... +18°
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Черновцы+21°... +16°