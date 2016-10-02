К Гаити приближается мощнейший ураган "Мэттью": эвакуация началась даже на базе Гуантанамо (фото)

На Гаити началась эвакуация жителей из районов, где из-за самого мощного за последние 10 лет в Атлантике урагана "Мэттью" ожидаются ливни, наводнения и ветер.

Люди забивают окна в зданиях в ожидании урагана / REUTERS

Ураган достигнет берегов Гаити и Ямайки в понедельник, 3 октября, передает русская служба ВВС. Жители этих островных государств срочно запасаются всем необходимым.

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Премьер-министр Ямайки Эндрю Холнесс лично призвал сограждан подготовиться к стихийному бедствию и утверждает, что страна готова к урагану четвертой категории.

Люди закупают все необходимое перед ураганом / REUTERS

Обязательную эвакуацию всего вспомогательного персонала объявили также на американской военно-морской базе Гуантанамо на Кубе, где ураган ожидают во вторник, 4 октября.