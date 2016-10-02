К Гаити приближается мощнейший ураган "Мэттью": эвакуация началась даже на базе Гуантанамо (фото)

16:53, 2 октября 2016
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На Гаити началась эвакуация жителей из районов, где из-за самого мощного за последние 10 лет в Атлантике урагана "Мэттью" ожидаются ливни, наводнения и ветер.

Люди забивають вікна у будівлях в очікуванні урагану / REUTERS
Люди забивают окна в зданиях в ожидании урагана / REUTERS

Ураган достигнет берегов Гаити и Ямайки в понедельник, 3 октября, передает русская служба ВВС. Жители этих островных государств срочно запасаются всем необходимым.

Ураган "Мэттью" набрал максимальную мощь и угрожает Ямайке (видео)

Премьер-министр Ямайки Эндрю Холнесс лично призвал сограждан подготовиться к стихийному бедствию и утверждает, что страна готова к урагану четвертой категории.

Люди закуповують усе необхідне перед ураганом / REUTERS
Люди закупают все необходимое перед ураганом / REUTERS

Обязательную эвакуацию всего вспомогательного персонала объявили также на американской военно-морской базе Гуантанамо на Кубе, где ураган ожидают во вторник, 4 октября.

Черги у супермаркетах перед ураганом / REUTERS
Очереди в супермаркетах перед ураганом / REUTERS

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