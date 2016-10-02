Бабье лето подходит к концу: на Украину надвигаются дожди и снег

10:26, 2 октября 2016
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С 5 октября в Украине ожидается значительное похолодание.

REUTERS
REUTERS

Бабье лето в Украине продержится до среды, 5 октября. А уже тогда следует доставать теплые вещи – начнутся дожди, в отдельных регионах – со снегом.

В Карпатах объявили штормовое предупреждение

Об этом на своей странице в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.

"В среду, 5 октября, погода будет "какабека": дожди, в отдельных районах сильные дожди, на Западе местами мокрый снег и кое-где налипание мокрого снега, сильный ветер и существенное понижение температуры днем до 4-9 градусов тепла, на Западе местами в дневные часы до 0-4 градусов тепла. Восток и Юг пока удержатся. Киевляне, важная информация для вас: в ближайшую среду придет существенное усложнение погоды, дожди, сильный ветер и резкое существенное похолодание. А пока что наслаждайтесь теплым дебютом октября", – отмечает синоптик.

facebook.com/tala.didenko
В Киеве в ближайшую среду придет существенное осложнение погоды / facebook.com/tala.didenko

В частности, сегодня, 2 октября, по данным украинского Гидрометцентра, как пишет ТСН.uа, в Украине ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 5-10 м/сек. Температура днем +21...+26°С, в Карпатах +15...+20°С.

В Киеве будет сухо и тепло. Ветер южный, 5-10 м/сек. Температура +23...+25°С. Во Львове без осадков. Ветер южный, умеренный. Температура +23...+25°С.

В Днепре осадков не будет. Ветер юго-восточный, 5-10 м/сек. Температура +22...+24°С. В Одессе будет сухо и тепло. Ветер юго-восточный, 5-10 м/сек. Температура +21...+23°С.

В Харькове осадков не будет. Ветер юго-восточный, умеренный. Температура +21...+23°С. В Карпатах будет погода без осадков. Ветер южный, 5-10 м/сек. Температура +15...+20°С.

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