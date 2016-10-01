Ураган "Мэттью" набрал максимальную мощь и угрожает Ямайке (видео)
Ураган "Мэттью", пересекающий Карибское море, достиг пятой - максимальной - категории.
Об этом сообщил Национальный центр по изучению ураганов США, передает Associated Press.
В настоящее время ураган движется к Ямайке, его эпицентр находится в 710 км юго-восточнее столицы Ямайки. Отмечается, что "Мэттью" является самым мощным в Атлантике со времен урагана Феликс в 2007 году.
На востоке Грузии прошел ураган
Ожидается, что ураган, который сейчас движется с Востока на Запад, в субботу или рано утром в воскресенье повернет на Север.
Ранее УНИАН сообщал, что 30 сентября "Мэттью" усилился до третьей категории ураганов и будет оставаться серьезной угрозой для Ямайки, Гаити, Кубы и Багамских островов в течение следующих нескольких дней.
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