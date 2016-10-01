Ураган "Мэттью" усилился до третьей категории
В течение следующих нескольких дней ряду стран Карибского бассейна, а также восточному побережью американского штата Флорида грозит мощный ураган "Мэттью".
Об этом сообщает USA Today.
В пятницу "Мэттью" усилился до третьей категории ураганов и будет оставаться серьезной угрозой для Ямайки, Гаити, Кубы и Багамских островов в течение следующих нескольких дней.
В Атлантическом океане сформировался тропический шторм "Мэттью"
Шторм может достичь восточного побережья США на следующей неделе, после того как пройдет через Карибский бассейн.
Ожидается, что ураган, который сейчас движется с Востока на Запад, в субботу или рано утром в воскресенье повернет на Север.
По состоянию на 14.00 пятницы по восточно-американскому времени скорость ветра составляла 120 миль в час, он двигался со скоростью 12 миль в час.
Как сообщал УНИАН ранее, тропический шторм "Мэттью" над Карибским морем набрал силу урагана первой категории из пяти по шкале Саффира-Симпсона.
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